Somaliland oo ka jawaabtay cambaarayntii dowladda Soomaaliya ee maanta

News DeskJune 16, 2026
Less than a minute

Somaliland ayaa iska diiday cambaarayntii ka soo baxday dowladda federaalka Soomaaliya maanta ee ku aadaneed booqashada rasmiga ah ee madaxweynaha Somaliland ku joogo Israa’iil.

“Warka ka soo baxay Muqdisho waa xaqiiqo kale oo lagu qalloocinayo taariikhda, xaqiiqada lagu diidayo, laguna marin habaabinayo beesha caalamka,” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Somaliland.

Waxaa intaa la raaciyay in ay iska diideen in tallaabooyinka Somaliland ay kula macaamilayso wadamada caalamka ay yihiin kuwo aan ka hor imaanayn shuruucda caalamiga ah.

News DeskJune 16, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS : Somaliland oo Jawaab Adag Dirtay ,Muqdisho Maxay Ka Tidhi, Maxaase Hadda Socda..?

June 16, 2026

Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo Deni ku eedeeyay inuu Puntland u adeegsanayo dano shaqsiyeed

June 16, 2026

Raysal Wasaaraha Israa’iil: Aqoonsiga Somaliland ee Qudus wuxuu muujinayaa is-ixtiraam qaran iyo saaxiibtinimo qoto dheer

June 16, 2026

Trump oo Netenyahu u sheegay in uu xushmeeyo Lubnaan

June 16, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker