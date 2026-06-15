Somaliland iyo Isreal oo heshiisyo waaweyn kala saxeexday, oo Amnigu ku jiro
Madaxweyne Cirro oo faah faahiyey
“Maanta, taariikh cusub ayaa is qortay. Waxa aan mahadnaq iyo qaddarin aan la soo koobi karin u jeedinayaa Raysal Wasaaraha Israa’iil, Mudane Benjamin Netanyahu, Dawladda Israa’iil iyo shacabka Israa’iil, kuwaas oo noqday dalkii ugu horreeyey ee muddo 35 sano ah si rasmi ah u aqoonsada Jamhuuriyadda Somaliland inay tahay dal madax-bannaan oo leh qaranimadiisa, madax-bannaanidiisa iyo xaqiisa buuxa ee dawladnimo.
Go’aankan geesinnimada leh waxa uu xaqiijinayaa adkaysiga, bisaylka siyaasadeed iyo himilada shacabka Jamhuuriyadda Somaliland ee ku dhisan nabad, dimuqraadiyad iyo xaqa aayo-ka-tashiga masiirkooda. Ummadda reer Somaliland weligood ma illaawi doonaan tallaabadan taariikhiga ah ee ku dhisan saaxiibtinimo, is-ixtiraam iyo garawshiiyo dhab ah.
Waxa aanu aaminsanahay in Somaliland iyo Israa’iil ay dhisi doonaan iskaashi qoto dheer oo waara, kuna salaysan is-ixtiraam, amni, horumar, hal-abuur iyo dan-wadaag u adeega labada shacab.
Waxa kale oo farxad weyn ii ah in Jamhuuriyadda Somaliland iyo Dawladda Israa’iil ay si rasmi ah u kala saxeexdeen Baaqa Istaraatiijiyadeed ee Iskaashiga Labada Dal. Iskaashiga taariikhiga ahi waxa uu dhigayaa aasaaska xidhiidh istaraatiiji ah oo waara, isaga oo xoojinaya iskaashiga labada dal ee dhinacyada Beeraha, Biyaha, amniga, tiknoolajiyadda, maalgashiga iyo horumarinta kaabayasha dhaqaalaha.
Tani waa guul taariikhi ah oo u soo hoyatay shacabka Jamhuuriyadda Somaliland, isla markaana ah dhacdo reebi doonta raad waara oo aan ka go’i doonin bogagga taariikhda qarankeena.
Ilaahay mahaddii. Somaliland way guulaysatay.