Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ookulan casho iyo is-barasho ah la yeeshay Madaxda Shirkadaha ugu waaweyn dalka Israa’iil
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) iyo weftigii uu hoggaaminayey ayaa xalay kulan casho iyo is-barasho ah la yeeshay Madaxda Shirkadaha ugu waaweyn dalka Israa’iil, Maal-gashadayaal Caalami ah iyo Hoggaamiyeyaasha Ururrada Ganacsiga ee dalka Israa’iil.
Madaxweynaha iyo xubno ka mid ah weftigiisa ayaa si mug leh uga war bixiyey fursadaha maalgashi iyo ganacsi ee ka jira Jamhuuriyadda Somaliland, gaar ahaan xagga Xoolaha, Beeraha, Kalluumaysiga, Macdanta, Tamarta, Shidaalka, Dhaqaalaha Buluugga ah iyo kaabeyaasha dhaqaalaha.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu si gaar ah u iftiimiyey amniga iyo xasilloonida ka jirta Somaliland iyo goobta istiraatijiga ah ee ay ku taallo, khayraadka dabiiciga ee ku duugan iyo siyaasadaha iyo xeerarka dhiirrigelinaya maal-gashiga shisheeye.
Kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhaqaale, ganacsi iyo maalgashi ee u dhexeeya Jamhuuriyadda Somaliland iyo dalka Israa’iil, iyada oo la abuurayo xidhiidh iyo fursado wax-ku-ool ah oo labada dhinacba faa’iido u leh.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu ganacsatada iyo maal-gashadayaasha dalka Israa’iil ku boorriyey in ay ka faa’iidaystaan fursadaha ballaadhan ee ka jira Somaliland, isaga oo xaqiijiyey in Jamhuuriyadda Somaliland ay diyaar u tahay iskaashi ku dhisan kalsooni, dano-wadaag iyo hiigsiga horumar wadajir ah.