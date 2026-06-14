ONLF oo walaac ka muujisay dhalinyaro laga qabtay Boosaaso oo loo wareejiyay Itoobiya
Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeeniya (ONLF) ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay si weyn uga walaacsan tahay xarigga iyo wareejinta 62 dhalinyaro Soomaali ah oo la sheegay inay ka shaqeynayeen deegaanka macdanta laga qodo ee Milxo ee Puntland.
Bayaanka ayaa lagu xusay in dhalinyaradan lagu qabtay magaalada Boosaaso, ka dibna loo wareejiyay Dowlad-Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. ONLF waxay sheegtay in mas’uuliyiintu bixiyeen sharaxaadyo kala duwan oo ku saabsan sababta loo xiray iyo qaabka loo wareejiyay.
Ururku wuxuu sheegay in qaar ka mid ah mas’uuliyiintu dhalinyarada ku tilmaameen dad loo tahriibinayay dibadda, balse xogaha ay heleen ay muujinayaan in badankoodu ahaayeen shaqaale ka shaqeynayay goobaha macdanta Milxo, kuwaas oo Boosaaso u yimid fasax shaqo. ONLF waxay intaas ku dartay inaan si cad loo soo bandhigin caddeymo taageeraya eedeymaha la xiriira tahriibinta.
Bayaanka ayaa sidoo kale su’aal geliyay saldhigga sharci ee loo cuskaday xarigga iyo wareejinta dhalinyarada, iyadoo la weydiiyay waxa ay ahaayeen eedeymaha loo hayay iyo awoodda sharci ee lagu geeyay Itoobiya maalmo gudahood markii la qabtay.
ONLF waxay sheegtay inay jiraan warar tilmaamaya in saraakiil amni oo Itoobiyaan ah ay la kulmeen dhalinyarada intii ay ku jireen xabsiga Boosaaso, ka hor inta aan loo gudbin dhinaca Itoobiya. Waxay ku doodday in wareejinta dadka laga tallaabiyo xuduudaha caalamiga ah ay tahay inay marto hannaan sharci oo hufan, kormeer garsoor iyo ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah.
Ururku wuxuu sheegay in dhacdadani ay dhalinayso walaac ku saabsan dhowrista habraacyada sharciga, xuquuqda dastuuriga ah iyo heerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, isagoo ku baaqay in si madax-bannaan loo baaro duruufaha ku xeeran xarigga iyo wareejinta dhalinyaradan.
Dhanka kale, ONLF waxay ku xustay bayaankeeda in dhalinyaro badan oo ku nool Dowlad-Deegaanka Soomaalida ay wajahaan shaqo la’aan iyo fursado dhaqaale oo kooban, taas oo ku qasabta inay shaqo ka raadsadaan deegaanno kale. Waxay ka digtay in dhalinyarada aan loo adeegsan muranno siyaasadeed ama loollan u dhexeeya dhinacyo kala duwan.
Ugu dambeyn, ONLF waxay ugu baaqday hay’adaha xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay, ururrada bulshada rayidka ah iyo dhammaan dhinacyada ay khuseyso inay si dhow ula socdaan xaaladda dhalinyaradan, si loo xaqiijiyo badqabkooda, karaamadooda iyo ilaalinta xuquuqdooda aasaasiga ah.