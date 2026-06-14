Iiraan oo sheegtay in weerarrada Israa’iil ee Beirut ay muujinayaan in Washington aysan fulin ballanqaadkeeda
Madaxa wadahadallada nabadda Iiran ee wadahadallad Mareykanka ayaa sheegaya in weerarrada cusub ee Israa’iil ay ka geysatay Beirut ay muujinayaan in Washington aysan fulin ballanqaadyadeekeed oo aysan lahayn doonista ama awood ay sidaas ku sameyso.
Mohammad-Bagher Ghalibaf ayaa sheegay inaysan jirin “wax faa’iido ah” oo laga leeyahay ka hadalka sii socoshada “wadadan.” Iiraan waxay muddo dheer ku adkeysaneysay in Lubnaan ay ku jirto heshiis kasta oo ay la gasho Washington.
Weerarrada Israa’iil waxay yimaadeen maalintii Donald Trump uu ku adkeystay in heshiis la saxiixi doono, inkastoo Tehran aysan wali xaqiijin tan.
Waxay bartilmaameedsadeen waxa Israa’iil ay sheegtay inay ahayd xarun talis oo Hezbollah ah, iyagoo dilay ugu yaraan saddex qof.
Horraantii, Hezbollah waxaa lagu eedeeyay inay weerarro ku qaadday waqooyiga Israa’iil. Lama soo sheegin wax khasaare ah ama waxyeello ah.