Wasiirkii hore ee difaaca Israel:Heshiiska Washington iyo Tehran waa masiibo marka Israel loo eego

News DeskJune 13, 2026
Less than a minute

Avigdor Lieberman, oo ah hogaamiyaha xisbiga garabka midig ee “Israel Our Home” wasiirkii hore ee gaashaandhigga Israel, ayaa ku tilmaamay heshiiska suurtagalka ah ee Mareykanka iyo Iran “guul dhameystiran oo u soo hoyatay Ayatollah”.

Waxa uu fariin ku qoray Shabakadda X ku sheegay in heshiiskani uu yahay “musiibo” marka loo eego dhinaca Israa’iil.

Lieberman waxa kale oo uu carabka ku adkeeyay in “mas’uuliyadda boqolkiiba boqol” ee heshiiskan oo kale ay saaran tahay Benjamin Netanyahu.

Wasiirka difaaca Israel Katz ayaa horay u sheegay in Donald Trump uu doonayo in uu heshiis la gaaro Iran marka loo eego danaha Mareykanka.

Katz ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in Israa’iil ay xaqiijiso in ay si madax banaan uga hortagi karto Iran in ay hesho hub nukliyeer ah.

News DeskJune 13, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Wajiga Cusub ee Aqoonsiga, Rajada Golaha Guurtida,Digniinta Loo Diray Cadawga Somaliland..

June 13, 2026

Mareykanka oo dilay hoggaamiyihii kooxda Tren de Aragua ee Venezuela

June 13, 2026

Israa’iil oo weerar ku qaaday Lubnaan xilli Iran sheegtay In Heshiiska Maraykanka uu meel dhow marayo

June 13, 2026

Booliska JSL ayaa sheegay in aan jiri karin wasiir CID uga dalban kara in muwaadiniin loogu yeedho

June 13, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker