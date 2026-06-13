Pakistan: Maraykanka iyo Iran waxay gaadhi doonaan is-afgarad 24-ka saac ee soocota

News DeskJune 13, 2026
1 minute read

Ra’iisul wasaaraha Pakistan ayaa sheegay in Iran iyo Mareykanka ay si ka duwan sidii hore ugu dhow yihiin heshiis nabadeed.

Shahbaz Sharif ayaa qoraal uu daqiiqado ka hor ku soo qoray Shabakadda X waxa uu ku sheegay in 24-ka saac ee soo socda la filayo in la soo gabagabeeyo heshiiska is-afgaradka ee Iran iyo Mareykanka.

Waxa uu sheegay in Pakistan ay samaynayso qabanqaabada lagama maarmaanka ah ee “saxiixa elektaroonigga ah” ee dukumeentiga, ka dib “wadahadallada farsamada” ayaa bilaaban doona.

Horay ayaa saraakiil sarsare oo Mareykan ah iyo Iran u sheegeen in labada dhinac ay ku dhow yihiin inay saxiixaan heshiis horseedi doona, iyo arrimo kale, dib u furista marin biyoodka Hormuz.

Waxaa la filayaa in saxiixa heshiiskan ka dib la qabto wareeg cusub oo wadahadal ah oo looga hadlayo arrimaha ugu waaweyn ee lagu muransan yahay oo ay ka mid yihiin barnaamijka Nukliyeerka ee Iran iyo qaadista cunaqabateynta.

News DeskJune 13, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Wajiga Cusub ee Aqoonsiga, Rajada Golaha Guurtida,Digniinta Loo Diray Cadawga Somaliland..

June 13, 2026

Mareykanka oo dilay hoggaamiyihii kooxda Tren de Aragua ee Venezuela

June 13, 2026

Wasiirkii hore ee difaaca Israel:Heshiiska Washington iyo Tehran waa masiibo marka Israel loo eego

June 13, 2026

Israa’iil oo weerar ku qaaday Lubnaan xilli Iran sheegtay In Heshiiska Maraykanka uu meel dhow marayo

June 13, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker