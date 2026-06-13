Pakistan: Maraykanka iyo Iran waxay gaadhi doonaan is-afgarad 24-ka saac ee soocota
Ra’iisul wasaaraha Pakistan ayaa sheegay in Iran iyo Mareykanka ay si ka duwan sidii hore ugu dhow yihiin heshiis nabadeed.
Shahbaz Sharif ayaa qoraal uu daqiiqado ka hor ku soo qoray Shabakadda X waxa uu ku sheegay in 24-ka saac ee soo socda la filayo in la soo gabagabeeyo heshiiska is-afgaradka ee Iran iyo Mareykanka.
Waxa uu sheegay in Pakistan ay samaynayso qabanqaabada lagama maarmaanka ah ee “saxiixa elektaroonigga ah” ee dukumeentiga, ka dib “wadahadallada farsamada” ayaa bilaaban doona.
Horay ayaa saraakiil sarsare oo Mareykan ah iyo Iran u sheegeen in labada dhinac ay ku dhow yihiin inay saxiixaan heshiis horseedi doona, iyo arrimo kale, dib u furista marin biyoodka Hormuz.
Waxaa la filayaa in saxiixa heshiiskan ka dib la qabto wareeg cusub oo wadahadal ah oo looga hadlayo arrimaha ugu waaweyn ee lagu muransan yahay oo ay ka mid yihiin barnaamijka Nukliyeerka ee Iran iyo qaadista cunaqabateynta.