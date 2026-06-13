Mareykanka oo dilay hoggaamiyihii kooxda Tren de Aragua ee Venezuela
Ciidamada Mareykanka ayaa dilay hoggaamiyihii kooxda burcadda ah ee Venezuela Tren de Aragua kadib weerar dhanka cirka ah, sida uu ku dhawaaqay Madaxweyne Donald Trump.
“Aniga jihadeyda, taliska koonfureed ee Mareykanka wuxuu sameeyay weerar degdeg ah si uu si guul leh u fuliyo dilka Niño Guerrero,” ayuu Trump ku soo qoray baraha bulshada.
Niño Guerrero, oo magaciisa buuxa uu yahay Héctor Rusthenford Guerrero Flores, wuxuu ahaa hoggaamiyihii muddada dheer ee Tren de Aragua.
Kooxdan burcadda ah ayaa ka mid ah kooxaha dambiilayaasha ah ee caanka ka ah Latin America, waxaana ay bartilmaameed u ahaayeen maamulka Trump.
Madaxweynaha ayaa kooxda ku eedeeyay in ay “dagaal aan joogto ahayn” kula jiraan Mareykanka oo uu ku tilmaamay urur argagixiso oo ajnabi ah.
Trump ayaa soo bandhigay muuqaalka wax u muuqda duqeynta cirka, isagoo muujinaya dhismo cagaaran oo daar u dhow oo la qarxiyay, burbur hawada u duulaya.
Trump waxa uu sheegay in falkan millatari uu si dhow ugala shaqeeyay saaxiibbada Venezuela, kuwaas oo aanu si wanaagsan ula shaqaynayno, ayuu yiri.
Maamulka Venezuela ayaa xaqiijiyay ku lug lahaanshaha waxa ay ku tilmaameen “hawlgal wadajir ah”.