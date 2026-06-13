Mareykanka oo dilay hoggaamiyihii kooxda Tren de Aragua ee Venezuela

News DeskJune 13, 2026
1 minute read

Ciidamada Mareykanka ayaa dilay hoggaamiyihii kooxda burcadda ah ee Venezuela Tren de Aragua kadib weerar dhanka cirka ah, sida uu ku dhawaaqay Madaxweyne Donald Trump.

“Aniga jihadeyda, taliska koonfureed ee Mareykanka wuxuu sameeyay weerar degdeg ah si uu si guul leh u fuliyo dilka Niño Guerrero,” ayuu Trump ku soo qoray baraha bulshada.

Niño Guerrero, oo magaciisa buuxa uu yahay Héctor Rusthenford Guerrero Flores, wuxuu ahaa hoggaamiyihii muddada dheer ee Tren de Aragua.

Kooxdan burcadda ah ayaa ka mid ah kooxaha dambiilayaasha ah ee caanka ka ah Latin America, waxaana ay bartilmaameed u ahaayeen maamulka Trump.

Madaxweynaha ayaa kooxda ku eedeeyay in ay “dagaal aan joogto ahayn” kula jiraan Mareykanka oo uu ku tilmaamay urur argagixiso oo ajnabi ah.

Trump ayaa soo bandhigay muuqaalka wax u muuqda duqeynta cirka, isagoo muujinaya dhismo cagaaran oo daar u dhow oo la qarxiyay, burbur hawada u duulaya.

Trump waxa uu sheegay in falkan millatari uu si dhow ugala shaqeeyay saaxiibbada Venezuela, kuwaas oo aanu si wanaagsan ula shaqaynayno, ayuu yiri.

Maamulka Venezuela ayaa xaqiijiyay ku lug lahaanshaha waxa ay ku tilmaameen “hawlgal wadajir ah”.

News DeskJune 13, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Wajiga Cusub ee Aqoonsiga, Rajada Golaha Guurtida,Digniinta Loo Diray Cadawga Somaliland..

June 13, 2026

Wasiirkii hore ee difaaca Israel:Heshiiska Washington iyo Tehran waa masiibo marka Israel loo eego

June 13, 2026

Israa’iil oo weerar ku qaaday Lubnaan xilli Iran sheegtay In Heshiiska Maraykanka uu meel dhow marayo

June 13, 2026

Booliska JSL ayaa sheegay in aan jiri karin wasiir CID uga dalban kara in muwaadiniin loogu yeedho

June 13, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker