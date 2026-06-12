Wasaaradda amniga Mareykanka oo difaacday go’aanka Cumar Cartan loogu diiday Mareykanka

News DeskJune 12, 2026
1 minute read

Wasiirka Amniga Gudaha ee Mareykanka, Markwayne Mullin, ayaa difaacay go’aanka lagu diiday garsooraha caalamiga ah ee Soomaaliyeed, Cumar Aadan Arten, inuu galo dalka Mareykanka si uu uga qeyb qaato garsooridda ciyaaraha Koobka Adduunka 2026.

Mullin ayaa diiday inuu faahfaahin ka bixiyo sababta rasmiga ah ee loo diiday gelitaanka garsooraha Soomaaliyeed, balse wuxuu sheegay in dowladda Mareykanka aysan oggolaan doonin inay dalka soo galaan shaqsiyaad looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin falal dambiyeed.

“Ma geli doono sababta gaarka ah ee qofkan loogu diiday gelitaanka, balse waxaa jiray sabab loo cuskaday go’aankaas,” ayuu Mullin ku sheegay shir jaraa’id oo uu qabtay Khamiistii.

Wuxuu intaas ku daray in Wasaaradda Amniga Gudaha ay xiriir dhow la leedahay Xiriirka Caalamiga ah ee Kubadda Cagta (FIFA), isla markaana ay la wadaagto sababaha la xiriira kiis kasta oo noocan oo kale ah.

Mullin ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay dadaal badan gelisay fududeynta bixinta oggolaanshaha gelitaanka ee kumannaan qof oo la xiriira Koobka Adduunka, hase yeeshee ay jiraan dad aan loo oggolaan karin inay dalka soo galaan.

Go’aankan ayaa yimid xilli Mareykanku martigelinayo Koobka Adduunka 2026, iyadoo arrintan ay dhalisay hadal-heyn ku saabsan ka qeybgalka garsoorayaasha iyo mas’uuliyiinta ka socda dalalka kala duwan.

News DeskJune 12, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CULUS: Somaliland ,Tartanka Uranium-ka Adduunka iyo Bartilmaameedka Quwadaha Waaweyn

June 12, 2026

Heshiis nabadeed oo dhex mari doona Iiraan iyo Mareykanka

June 12, 2026

Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Suudaan oo duqeeyay dad u socday tacsi

June 12, 2026

Madaxweynihii hore ee Kuuriyada Koonfureed oo lagu xukumay 30 sano oo dheeri ah kadib markii uu diyaarad aan duuliye lahayd u diray Waqooyiga

June 12, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker