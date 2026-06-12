Shiinaha oo xidhay aqoonyahan Maraykan ah oo looga shakisan yahay basaasnimo

News DeskJune 12, 2026
1 minute read

Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa xaqiijisay xarigga aqoonyahan Mareykan ah oo ay ku eedeysay basaasnimo iyo inuu halis geliyay ammaanka qaranka Shiinaha.

Waxaa la sheegay in la waayay xilli uu ku sugnaa magaalada Kunming ee dalka Shiinaha oo xudduud la leh Myanmar, ayaa lagu yiri warbixinta.

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xarigga – oo ah mid aan caadi ahayn, maadaama ay caadi tahay in Shiinuhu xiro muwaadiniin Maraykan ah oo loo haysto eedeymo amni qaran – lama oga.

Xariggan ayaa ku soo beegmaya toddobaadyo uun ka dib booqashadii uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ku tagay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha lana kulmay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, halkaasi oo hogaamiyaha Maraykanka uu kala kulmay soo dhawayn weyn.

Waxa ay sidoo kale ku soo aadeysaa xilli madaxweynaha Myanmar Min Aung Hlaing lagu wado in uu booqasho ku tago magaalada Beijing dabayaaqada todobaadka soo socda.

Xukuumadda Beijing ayaa la og yahay in ay xiriir dhow la leedahay militariga Myanmar, oo ah dowladdii militariga ee dalkaas oo afgambi ku qabsatay sannadkii 2021-kii.

News DeskJune 12, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CULUS: Somaliland ,Tartanka Uranium-ka Adduunka iyo Bartilmaameedka Quwadaha Waaweyn

June 12, 2026

Wasaaradda amniga Mareykanka oo difaacday go’aanka Cumar Cartan loogu diiday Mareykanka

June 12, 2026

Heshiis nabadeed oo dhex mari doona Iiraan iyo Mareykanka

June 12, 2026

Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Suudaan oo duqeeyay dad u socday tacsi

June 12, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker