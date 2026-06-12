Madaxweynihii hore ee Kuuriyada Koonfureed oo lagu xukumay 30 sano oo dheeri ah kadib markii uu diyaarad aan duuliye lahayd u diray Waqooyiga
Maxkamad ku taalla dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa 30 sano oo xarig ah ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaasi Yoon Suk Yeol, kaddib markii lagu helay in uu diyaaradaha aan duuliyaha lahayn u diray Kuuriyada Waqooyi.
Dacwad oogayaasha ayaa ku dooday in Yoon uu amar ku bixiyay howlgalka Oktoobar 2024 si uu uga xanaajiyo Pyongyang oo uu marmarsiiyo ugu sameeyo codsigiisii sharciga dagaalka ee ku guuldareystay dabayaaqadii sanadkaas.
Markii Yoon uu ku dhawaaqay sharciga dagaalka 3dii Diseembar, wuxuu ku andacoonayay inuu dalka ka ilaalinayay xoogagga “dawlad-diidka” ee la dhacsan Waqooyiga Kuuriya. Laakin markiiba waxaa caddaatay in uu u horseeday dhibaatooyin gudaha ah oo uu dib u rogay nidaamkii isaga oo wajahaya dibadbaxyo ballaaran.
Yoon ayaa xilka laga xayuubiyey waxaana uu hadda ku jiraa xabsiga ka dib markii lagu xukumay xabsi daa’in ka dib markii uu isku dayay in uu sharciga millatari ku xukumo dalka.
Jimcihii, maxkamadda degmada Seoul waxay ku heshay Yoon, iyo sidoo kale wasiirkiisii hore ee gaashaandhigga Kim Yong-hyun, madaxii hore ee Taliska La-dagaalanka Sirdoonka Yeo In-hyung iyo madaxii hore ee Taliska Hawlgalka Drone Kim Yong-dae dambiga khiyaano qaran iyo ku takrifal awoodeed.
Kim ayaa lagu xukumay 30 sano oo xarig ah, halka Yeo lagu xukumay 15 sano, Kim Yong-dae ayaa lagu xukumay seddex sano oo xarig ah iyadoo lagu xukumay shan sano oo ganaax ah.
“Eedaysanayaashu waxay adeegsadeen hummaag hawlgal millatari si ay u kiciyaan daandaansi ka imanaysa Kuuriyada Waqooyi iyaga oo ujeeddadu ahayd in la abuuro xaalad degdeg ah,” ayay tiri maxkamaddu.
Waxay intaa ku dartay in dhammaan saddexda mas’uul ay “ka caraysiiyeen Kuuriyada Waqooyi”, sidaas darteed “kordhinta khatarta isku dhac militari”, laakiin waxay soo gabagabeysay in Yoon uu qaatay “mas’uuliyadda ugu weyn” dhacdadan.