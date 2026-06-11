Nin Soomaali ah oo si khalad ah loogu aqoonsaday weerar mindi oo ka dhacay Ireland

News DeskJune 11, 2026
1 minute read

Booliiska Waqooyiga Ireland ayaa dib uga noqday war ay markii hore ku sheegeen in nin Soomaali ah uu ku lug lahaa weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Belfast, iyagoo caddeeyay in tuhmanaha uu yahay muwaadin u dhashay Suudaan.

Saraakiisha booliiska ayaa sheegay in qaladka ku saabsan aqoonsiga tuhmanaha uu ka dhashay xogihii hordhaca ahaa ee la helay intii uu socday baaritaanka degdegga ah ee dhacdada.

Weerarka oo dhacay habeenkii Isniinta ayaa sababay dhaawacyo culus oo soo gaaray nin ku jira da’da afartameeyada, kaas oo loo qaaday isbitaal si loogu daweeyo dhaawacyadiisa.

Bilowgii baaritaanka, booliisku waxay sheegeen in tuhmanaha loo malaynayay inuu Soomaali yahay, arrintaas oo si weyn loogu faafiyay warbaahinta iyo baraha bulshada. Hase yeeshee, booliisku waxay markii dambe xaqiijiyeen in ninka la xiray uu yahay muwaadin Suudaani ah.

Tuhmanaha oo 30 jir ah ayaa lagu soo oogay dacwado ay ka mid yihiin isku day dil, haysashada hub af leh iyo hanjabaad dil.

Booliiska Waqooyiga Ireland ayaa sheegay in baaritaannada dhacdadu ay weli socdaan, isla markaana aysan jirin wax xog ah oo muujinaysa in weerarku la xiriiray fal argagixiso.

News DeskJune 11, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CULUS : Hawlgalka Qarsoon Ee Madaxweyne Cirro, Jahawareerka Sirdoonka Soomaaliya Iyo Turkiga ee Ka Dhashay Safarka Ciiro.

June 11, 2026

Maraykanka oo xaqiijiyey in weerar lagu qaaday markabkii saddexaad oo marayay Gacanka Cumaan

June 11, 2026

“Dadkii waa la qaybsaday oo Facebook-yo , Xisbiyo iyo qabiil ayaa qaatay” Sh. Dirir

June 11, 2026

Madaxweynaha FIFA oo ka hadlay Kiiska Garsoore Cumar Cartan ee loo diiday gelitaanka Mareykanka

June 11, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker