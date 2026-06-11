Maraykanka oo xaqiijiyey in weerar lagu qaaday markabkii saddexaad oo marayay Gacanka Cumaan

News DeskJune 11, 2026
Less than a minute

Maraykanka ayaa xaqiijiyey inuu weerar ku qaaday markabka Jalveer, oo ku diiwaangashan calanka dalka Guinea-Bissau.

Taliska Dhexe ee Ciidamada Maraykanka ayaa sheegay in markabku uu “jebiyey xannibaadda” isagoo isku dayayey inuu saliid Iiraan ka timid ka gudbiyo marinka Gacanka Cummaan.

Sida ay sheegtay CENTCOM, kani waa markabkii saddexaad ee ay ciidamada Maraykanku ku weeraraan toddobaadkan gudaha Gacanka kadib weerarro lagu qaaday maraakiibta Marivex iyo Settebello.

News DeskJune 11, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS : Hawlgalka Qarsoon Ee Madaxweyne Cirro, Jahawareerka Sirdoonka Soomaaliya Iyo Turkiga ee Ka Dhashay Safarka Ciiro.

June 11, 2026

“Dadkii waa la qaybsaday oo Facebook-yo , Xisbiyo iyo qabiil ayaa qaatay” Sh. Dirir

June 11, 2026

Madaxweynaha FIFA oo ka hadlay Kiiska Garsoore Cumar Cartan ee loo diiday gelitaanka Mareykanka

June 11, 2026

Nin Soomaali ah oo si khalad ah loogu aqoonsaday weerar mindi oo ka dhacay Ireland

June 11, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker