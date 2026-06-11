Madaxweynaha FIFA oo ka hadlay Kiiska Garsoore Cumar Cartan ee loo diiday gelitaanka Mareykanka

News DeskJune 11, 2026
1 minute read

Madaxweynaha Xiriirka Kubadda Cagta Adduunka (FIFA), Gianni Infantino, ayaa ka hadlay xaaladda garsooraha Soomaaliyeed Cumar Cartan, isagoo sheegay in waxa ku dhacay garsoorahaasi ay tahay arrin laga xumaado, balse FIFA aysan awood u lahayn inay faragelin ku sameyso go’aannada dowladaha ama hay’adaha amniga.

Isagoo ka hadlayay shir jaraa’id, Infantino wuxuu sheegay in FIFA mar walba ku dadaasho xalinta dhibaatooyinka noocan oo kale ah, islamarkaana ay wadahadallo iyo dadaallo diblomaasiyadeed ku raadinayso xalal suurtagal ah.

“Waa arrin nasiib darro ah waxa ku dhacay Cumar, garsooraha ka soo jeeda Soomaaliya. Waxaan isku daynaa inaan xalino xaaladaha noocan ah, waan ka hadli doonnaa, waan la xiriiri doonnaa dhinacyada ay khusayso, waxaana eegi doonnaa waxa suuragalka ah,” ayuu yiri.

Madaxweynaha FIFA ayaa sidoo kale carrabka ku adkeeyay in mararka qaar qeylo-dhaan degdeg ah aysan sahlin xal helidda mushkiladaha, isagoo xusay in ururkiisu uu mar walba ka shaqeeyo sidii xalal loo heli lahaa.

Infantino wuxuu sheegay in FIFA ay tahay hay’ad isboorti oo aan lahayn awood ay ku maamusho dowladaha ama ciidamada ammaanka, isagoo yiri: “Ma nihin boqorrada dunida oo kale oo amar siin kara dowladaha iyo ciidamada booliiska. Waxaan nahay hay’ad isboorti, waxaana ku dadaalnaa inaan qabanno wixii awooddeenna ah.”

News DeskJune 11, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CULUS : Hawlgalka Qarsoon Ee Madaxweyne Cirro, Jahawareerka Sirdoonka Soomaaliya Iyo Turkiga ee Ka Dhashay Safarka Ciiro.

June 11, 2026

Maraykanka oo xaqiijiyey in weerar lagu qaaday markabkii saddexaad oo marayay Gacanka Cumaan

June 11, 2026

“Dadkii waa la qaybsaday oo Facebook-yo , Xisbiyo iyo qabiil ayaa qaatay” Sh. Dirir

June 11, 2026

Nin Soomaali ah oo si khalad ah loogu aqoonsaday weerar mindi oo ka dhacay Ireland

June 11, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker