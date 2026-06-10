Trump: Iran waxay ka caga-jiiday wadaxaajoodyada, hadana waa in ay wajahdaa cawaaqibka
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Iran ay ka caga-jiiday wadaxaajoodyada, hadana ay tahay in ay wajahdo cawaaqibka ka dhashay.
“Militeriga Iran waxay ku jiraan jahawareer buuxa. Intooda badan sida ciidamada badda iyo kuwa cirka waa la burburiyay, si buuxda ayey u guuldareysteen”, ayuu madaxeyne Trump ku qoray bartiisa bulsho ee Truth Social.
Wuxuu kaloo sheegay madaxweyne Trump, “Iran hadal un hayso ee aysan hayn wax ficil ah. Cabsigeliyihii Bariga Dhexe waa ku daayay”.
Trump wuxuu dhammaadka qoraalkiisa raaciyay fariin u qoran sidan, “Waqti dheer ayey qaateen si loo gaaro heshiis, hadda waxay wajahayaan cawaqibka”.
Hadalladan waxay soo baxeen maalin kaddib markii Mareykanka iyo Iran is-weydaarsadeen weeraro kaddib markii la soo riday diyaarada nooca helikobtarka ah uu Mareykanku leeyahay.