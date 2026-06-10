Puntland oo ka digtay abaabul ciidan oo ay Dowladda Federaalka ka sameyso deegaannadeeda
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland, Ilyaas Cismaan Lugatoor, ayaa sheegay in maamulka Puntland aanu oggolaan doonin abaabul ciidan ama shirar uu ku tilmaamay kuwo lagu carqaladaynayo amniga iyo dawladnimada deegaannada Puntland.
Ilyaas Lugatoor ayaa sheegay in aan la aqbali doonin cid isku dayda inay Dowladda Federaalka Soomaaliya deegaannada Puntland ka samaysato ciidamo ama abaabusho wax uu ku sheegay falal khatar ku ah xasilloonida.
“Siyaasigu wuu imaan karaa, wuu hadli karaa, waana la is mucaaradi karaa, balse ma oggolaanayno in shirar lagu burburinayo dawladnimada ama ciidamo looga qoro Puntland gudaheeda,” ayuu yiri Lugatoor.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in maamulka Puntland uu masuuliyad iska saarayo ilaalinta amniga iyo kala dambaynta, isaga oo xusay in casharro laga bartay dhacdooyin hore oo, sida uu sheegay, horseeday amni-darro iyo qalalaase.
Hadalkiisa ayaa kusoo beegmaya iyadoo wasiir ku xigeenka maaliyadda Soomaaliya, Cabdiqafaar Xaange uu sheegay in ay dowladda Federaalka diyaar u tahay meel kaste oo kamid ah Puntland inay ka qorato ciidamo, isagoo sheegay qabaailada Puntland inay diyaar u yihiin in ciidamo loo qoro.
Maalmo ka horna, boqolaal askari oo ka tirsanaa ciidanka Puntland oo kasoo dagaalamay Calmiskaad ayaa ku biiray Dowladda Federaalka, kuwaas oo fadhigoodu yahay degmada Jarriiban ee gobolka Mudug, looguna talo galay in ay la dagaalamaan kooxaha burcad baddeeda iyo in ay ilaaliyaan amniga dekedda Garacad.