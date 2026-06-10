Iran waxay sheegtay in ay dib u eegi doonto sii wadista wadahadallada kaddib weerarada Mareykanka
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iran ayaa sheegay in dalkiisa uu dib u eegi doono sii wadista wadahadallada iyadoo la eegayo weerarrada cusub ee Maraykanka.
Esmail Baghaei, oo hadlay kaddib weerarada ayaa sidan yiri, “Habka diblomaasiyadeed kuma yimaado sidan, hannaan diblomaasiyadeed kasta inta uusan dhicin waxaa loo baahan yahay ugu yaraan jawi ku filan oo shaqada lagu sii wadi karo.”
Baghaei wuxuu ku eedeeyay Maraykanka in uu “waxyeello u geystay geeddi-socodka wadaxaajoodka, wuxuuna dirayaa farriimo is-khilaafsan, si joogto ah uyuu u beddelayaa mowqifyadiisa iyo dalabaadkiisa, isla markaana marar badan wuxuu jabiyay xabbad-joojinta.”
Mareykanka wuxuu saakay qaaday weerar cirka ah oo lagu beegsaday goobo ku yaalla koonfurta Iran, taas oo jawaab u ahayd ridistii mid ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee uu lahaa Maraykanka oo ku dhacday Badda Cumaan.
Saldhigga Khatam al-Anbiya wuxuu sheegay in weeraro jawaab ah ay qaadeen ciidamada ilaalada kacaanka.
Dhanka kale, Mareykana wuxuu ku dhawaaqay in la soo afjaray howgalka looga jawaaabyay diyaaradii laga soo riday.