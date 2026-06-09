Pakistan oo dardargelisay dadaallada lagu sii daynayo badmaaxiin ay afduubteen burcad-badeed Soomaali ah
Dowladda Pakistan ayaa kordhisay dadaallada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo sii deynta badmaaxiin Pakistani ah oo lagu haysto markab ay afduubteen burcad-badeed ka hawlgasha xeebaha Soomaaliya, iyadoo weli ay socdaan wada-hadallo lagu raadinayo xal lagu soo afjaro xaaladda.
Sida ay sheegtay Wasaaradda Arrimaha Badaha ee Pakistan, Wasiirka Arrimaha Badaha Junaid Anwar Chaudhry ayaa wada-hadallo dhinaca telefoonka ah la yeeshay Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda Ishaq Dar, iyo sidoo kale safiirka Soomaaliya u fadhiya Pakistan, si loo dardargeliyo dadaallada lagu sii deynayo shaqaalaha markabka.
Markabka shidaalka qaada ee MT Honour 25, oo wata calanka Palau, ayaa la afduubay 21-kii April meel qiyaastii 30 mayl-badeed u jirta xeebaha Puntland. Markabka waxaa saarnaa 17 shaqaale ah, kuwaas oo 10 ka mid ahi ay yihiin muwaadiniin Pakistani ah.
Ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegay in markabku weli ku xiran yahay meel u dhow xeebaha Soomaaliya, iyadoo wada-xaajoodyada u dhexeeya dhinacyada ay sii socdaan.
Wararka ayaa tilmaamaya in burcad-badeeddu markii hore dalbatay madax-furasho dhan 10 milyan oo dollar, balse markii dambe ay hoos ugu dhigtay 4 milyan oo dollar. Si kastaba ha ahaatee, illaa hadda lama gaarin heshiis horseedi kara sii deynta shaqaalaha markabka.
Dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay xiriir la leedahay milkiilaha markabka si loo helo waddo lagu sii daayo dadka la haysto.
Qoysaska badmaaxiinta Pakistani ah ayaa muujiyay walaac sii kordhaya oo ku saabsan xaaladda ehelladooda, iyagoo dowladda Pakistan ugu baaqay inay laba jibbaarto dadaallada lagu xaqiijinayo soo laabashadooda iyagoo bad qaba.
Burcad-badeedda Soomaaliya ayaa si weyn caan u ahayd sannadihii 2000-meeyadii, iyadoo weerarradu gaareen heerkii ugu sarreeyay sannadkii 2011 markii la diiwaangeliyay boqolaal weerar oo lagu qaaday maraakiibta ganacsiga.
Inkastoo howlgalada ciidamada badda ee caalamiga ah iyo tallaabooyinka amni ee maraakiibta ay si weyn u yareeyeen khatartaas sannadihii dambe, haddana warbixinno cusub ayaa muujinaya in weerarrada burcad-badeeddu mar kale sare u kacayaan.