Uganda oo sheegtay in aysan ku lug yeelan doonin khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaaliya
Dowladda Uganda ayaa sheegtay in ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya aysan faragelin doonin arrimaha gudaha Soomaaliya, iyagoo ku adkeysanaya in waajibaadkoodu uu ku kooban yahay howlaha amniga ee hoos yimaada Hawlgalka Taageerada iyo Xasilinta Midowga Afrika ee Soomaaliya (AUSSOM).
Afhayeenka ku-meel-gaarka ah ee warfaafinta Ciidamada Difaaca Uganda (UPDF), Kornayl Chris Magezi, ayaa sheegay in arrimaha siyaasadda gudaha Soomaaliya aysan qayb ka ahayn howlgalka ciidamada Uganda.
“Waa ka baxsan tahay waajibaadka UPDF ee Soomaaliya in ay ku lug yeeshaan arrimaha gudaha dalka,” ayuu Magezi u sheegay wargeyska New Vision.
Wuxuu sheegay in ciidamada Uganda ay sii wadi doonaan howlaha la xiriira la dagaallanka Al-Shabaab iyo Daacish, ilaalinta dadka rayidka ah, iyo taageeridda dhismaha awoodda Ciidamada Ammaanka Soomaaliya.
Hadalka Uganda ayaa yimid xilli ay jiraan xiisado siyaasadeed oo isku beddelay iska hor imaadyo ka dhacay magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho, kuwaas oo la xiriira muranno siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo kooxaha mucaaradka.
Uganda ayaa ahayd dalkii ugu horreeyay ee ciidamo u dira Soomaaliya sanadkii 2007, waxaana ciidamadeeda ay weli door muhiim ah ka ciyaaraan sugidda amniga Muqdisho iyo deegaanno kale oo ku yaalla koonfurta dalka.