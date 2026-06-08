Israel oo sheegtay in gantaal laga soo riday Yemen

News DeskJune 8, 2026
Less than a minute

Ciidamada Difaaca Israa’iil ayaa sheegay inay ogaadeen gantaal laga soo ganay Yemen kuna wajahnaa dhulka Israa’iil.

Waxay sheegeen in nidaamyada difaaca hawada ay hawlgal ku jiraan si ay u qabtaan una burburiyaan khatartaas.

Wargeyska The Times of Israel ayaa soo sheegay in seeriga digniinta weerarrada cirka laga maqlay Qudus Tel Aviv, iyo deegaannada ku hareeraysan ee bartamaha Israa’iil.

IDF ayaa sidoo kale sheegtay in kadib qiimeyn amni iyo xaalad-ogaal ah, dadka hadda loo oggolaaday inay ka baxaan goobihii ay gabaadka ka galeen dhammaan qaybaha dalka.

News DeskJune 8, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Trump oo ka walaacsan carqalad ku timaadda wadahadalada Iiraan

June 8, 2026

Israa’iil oo duqeysay xarun kiimiko ah oo Iran leedahay

June 8, 2026

Sida uu ku bilaabmeen weerarada ay is-waydarsanayan israa’iil iyo Iran

June 8, 2026

Iran oo hakisay duulimaadyadii garoonka diyaaradaha ee Tehran

June 8, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker