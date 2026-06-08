Israel oo sheegtay in gantaal laga soo riday Yemen
Ciidamada Difaaca Israa’iil ayaa sheegay inay ogaadeen gantaal laga soo ganay Yemen kuna wajahnaa dhulka Israa’iil.
Waxay sheegeen in nidaamyada difaaca hawada ay hawlgal ku jiraan si ay u qabtaan una burburiyaan khatartaas.
Wargeyska The Times of Israel ayaa soo sheegay in seeriga digniinta weerarrada cirka laga maqlay Qudus Tel Aviv, iyo deegaannada ku hareeraysan ee bartamaha Israa’iil.
IDF ayaa sidoo kale sheegtay in kadib qiimeyn amni iyo xaalad-ogaal ah, dadka hadda loo oggolaaday inay ka baxaan goobihii ay gabaadka ka galeen dhammaan qaybaha dalka.