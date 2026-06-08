Israa’iil oo weeraro culus ku qaaday Iran
Milatariga Israa’iil ayaa sheegay inay duqaymo ku qaadeen bartilmaameedyo milatari oo ku yaalla galbeedka iyo bartamaha Iran, kadib markii ay hore uga digeen inay ka jawaabi doonaan weerarkii gantaallada ee Iran ku qaaday Israa’iil.
Weerarkaasi wuxuu ahaa weerarkii ugu horreeyay ee toos ah ee Iran ku qaaddo Israa’iil tan iyo xabbad-joojintii bishii Abriil. Sida ay sheegeen saraakiisha Israa’iil, duqaymuhu waxay ahaayeen tallaabo aargoosi ah oo looga falcelinayo weerarradii Iran.
Warbaahinta dowladda Iran ayaa sidoo kale sheegtay in qaraxyo laga maqlay magaalooyin ay ka mid yihiin Tehran, Tabriz, iyo Isfahan ka dib duqaymaha Israa’iil.