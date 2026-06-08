Israa’iil oo weeraro culus ku qaaday Iran

News DeskJune 8, 2026
Less than a minute

Milatariga Israa’iil ayaa sheegay inay duqaymo ku qaadeen bartilmaameedyo milatari oo ku yaalla galbeedka iyo bartamaha Iran, kadib markii ay hore uga digeen inay ka jawaabi doonaan weerarkii gantaallada ee Iran ku qaaday Israa’iil.

Weerarkaasi wuxuu ahaa weerarkii ugu horreeyay ee toos ah ee Iran ku qaaddo Israa’iil tan iyo xabbad-joojintii bishii Abriil. Sida ay sheegeen saraakiisha Israa’iil, duqaymuhu waxay ahaayeen tallaabo aargoosi ah oo looga falcelinayo weerarradii Iran.

Warbaahinta dowladda Iran ayaa sidoo kale sheegtay in qaraxyo laga maqlay magaalooyin ay ka mid yihiin Tehran, Tabriz, iyo Isfahan ka dib duqaymaha Israa’iil.

News DeskJune 8, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Trump oo ka walaacsan carqalad ku timaadda wadahadalada Iiraan

June 8, 2026

Israa’iil oo duqeysay xarun kiimiko ah oo Iran leedahay

June 8, 2026

Sida uu ku bilaabmeen weerarada ay is-waydarsanayan israa’iil iyo Iran

June 8, 2026

Iran oo hakisay duulimaadyadii garoonka diyaaradaha ee Tehran

June 8, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker