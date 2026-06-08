Israa’iil oo duqeysay xarun kiimiko ah oo Iran leedahay

News DeskJune 8, 2026
Less than a minute

Ciidamada Difaaca Israa’iil ayaa qaaday duqaymo ku wajahan “bartilmaameedyo dhowr ah” oo ku yaalla xarun batrool kiimikada ee Iran leedahay, taas oo ku taalla magaalada Mahshahr ee koonfur-galbeed ee dalka.

Batroolka kiimikaad waa walxo kasta oo kiimiko ah oo laga helo batroolka (Shadaalkad cayriin) ama gaaska dabiiciga ah.

IDF iyo warbaahinta dowladda Iran labaduba way xaqiijiyeen weerarka, iyadoo warbaahinta Iran ay sheegtay in xaruntaas oo ku dhow xeebta waqooyi ee Gacanka Faaris ay qayb ahaan waxyeello soo gaartay.

Warbaahinta Iran waxay sidoo kale sheegtay in faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha iyo “suurtagalnimada dhimasho ama dhaawac” la shaacin doono mar dambe.

News DeskJune 8, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Trump oo ka walaacsan carqalad ku timaadda wadahadalada Iiraan

June 8, 2026

Sida uu ku bilaabmeen weerarada ay is-waydarsanayan israa’iil iyo Iran

June 8, 2026

Iran oo hakisay duulimaadyadii garoonka diyaaradaha ee Tehran

June 8, 2026

Israel oo sheegtay in gantaal laga soo riday Yemen

June 8, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker