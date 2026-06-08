Iran oo hakisay duulimaadyadii garoonka diyaaradaha ee Tehran

News DeskJune 8, 2026
1 minute read

Iran ayaa hakisay dhammaan duulimaadyadii ku soo degi lahaa garoonka caalamiga ah ee Imam Khomeini illaa amar dambe, kadib markii ay qaaday weerarro gantaallo ah oo ku wajahan Israa’iil, sida ay sheegayaan warbaahinta maxalliga ah.

Maamulka duulista rayidka ee Iran ayaa ku dhawaaqay in dhammaan duulimaadyada kusoo wajahan garoonka la joojiyay sababo amni awgood.

Garoonka Caalamiga ah ee Imam Khomeini waa mid ka mid ah labada garoon ee waaweyn ee magaalada Tehran. Waxaa dib loo furay bishii APril kadib markii uu xirnaa toddobaadyo dhowr ah sababo la xiriira colaadaha iyo xiisadaha ka taagnaa Bariga Dhexe.

Joojinta duulimaadyadan ayaa qayb ka ah tallaabooyin amni oo ballaaran oo Iran qaadday iyadoo ay sii kordhayaan isku dhacyada u dhexeeya Iran iyo Israa’iil.

Sidoo kale, qaybo ka mid ah hawada Iran ayaa la xiray, waxaana la soo sheegay in shirkado diyaaradeed qaarkood ay beddeleen ama hakiyeen safarradooda gobolka.

Xaaladda ayaa wali cakiran xilli labada dhinac ay weeraro is waydaarsadeen.

News DeskJune 8, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Trump oo ka walaacsan carqalad ku timaadda wadahadalada Iiraan

June 8, 2026

Israa’iil oo duqeysay xarun kiimiko ah oo Iran leedahay

June 8, 2026

Sida uu ku bilaabmeen weerarada ay is-waydarsanayan israa’iil iyo Iran

June 8, 2026

Israel oo sheegtay in gantaal laga soo riday Yemen

June 8, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker