Ruushka oo soo bandhigay qorsha cusub oo ay ku heshiin karaan dalalka Carabta iyo Iran
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa sheegay in “heshiis aan la isku soo gardarroneyn ama la isku xad-gudbayn” uu noqon karo tallaabo muhiim ah oo ugu horreysa oo lagu caadiyeeyo xiriirka u dhexeeya Iran iyo dalalka Carabta.
Wareysi uu siiyay RT A qeybta afka Carbiga, Sergei Lavrov ayaa sidoo kale sheegay in marka laga soo tago heshiiskan, “tallaabooyin kale oo dheeraad ah la qaadi karo.”
Isagoo sharaxaya tallaabooyinka dheeraadka ah ee uu soo jeediyay, Lavrov wuxuu sheegay in kuwaas ay ka mid noqon karaan heshiisyo ku saabsan hufnaanta hawlaha milatari iyo xaddididda dhaqdhaqaaqyada milatari, iyo arrimo kale oo si wadajir ah uga qayb qaadan kara xoojinta kalsoonida iyo is-aaminaadda ka dhexaysa Iran iyo dalalka Carabta ee gobolka.