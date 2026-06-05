Qaramada Midoobey oo soo saartay digniin ku saabsan halis gaajo

News DeskJune 5, 2026
1 minute read

Barnaamijka Cunnada Adduunka ee Qaramada Midoobay (WFP) ayaa ka digay in dagaalka Bariga Dhexe uu malaayiin qof oo dheeraad ah geliyey halis gaajo.

Hay’addu waxay sheegtay in,dhinac ahaan, kororka qiimaha shidaalka iyo gaadiidku uu cuntada ka dhigay mid qaali ah, halka dhinaca kale yaraanta dhaqaalaha ay ku qasabtay hay’adaha gargaarka inay yareeyaan taageeradooda.

Weeraradii wadajirka ahaa ee Maraykana iyo Israa’iil ay ku qaadeen Iiraan bishii Febraayo ayaa sababay dagaal goboleed ku fiday Gacanka Faaris, kaas oo gaaray Lubnaan isla markaana carqaladeeyay marinno muhiim ah oo maraakiibta, oo ay ku jirto Marinka Hormuz.

Xaaladdan ayaa ku qasabtay maraakiibta inay beddelaan waddooyinkooda, waxayna si weyn u xaddiday socodka caalamiga ah ee tamarta iyo silsiladaha sahayda.

Qoysaska ku nool Afgaanistaan, Soomaaliya iyo Sri Lanka ayaa ka mid ah dhinacyada ugu daran ee ay saameysay xaaladdu; waxay wajahayaan cadaadis sii kordhaya oo ka dhashay kororka qiimaha shidaalka, qiimaha cuntada oo sare u kacay, dakhliga oo hoos u dhacay iyo ganacsiga oo carqaladoobay.

Barnaamijka Cunnada Adduunka ayaa sheegay in qiyaastii 6.5 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya — taas oo u dhiganta ku dhawaad saddex meelood meel dadka dalka — ay wajihi doonaan gaajo daran marka la gaaro sannadka 2026.

Afgaanistaan gudaheeda, 17.4 milyan oo qof ayaa sidoo kale laga yaabaa inay saameeyaan yaraanta cuntada.

News DeskJune 5, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG SIR AH : Sabaabta Maraykanka iyo Ingrisku U Diidanyihiin Aqoonsiga Somaliland oo La Shaaciyaay..

June 5, 2026

Sh. Maxamed Macalin oo Jawaab adag siiyay Sh. Umal

June 5, 2026

Dad oon ugu dhintay saxaraha Niger

June 5, 2026

Wasiirka Arimaha Dibada Somaliland Ayaa Abaalmariyey Xildhibaan Magnus Oscarsson………..

June 5, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker