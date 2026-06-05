Dad oon ugu dhintay saxaraha Niger
Ugu yaraan 49 qof ayaa harraad ugu dhintay meel ka durugsan saxaraha waqooyiga Niger ka dib markii gaarigii ay la socdeen uu cilladoobay, sida ay mas’uuliyiintu sheegeen.
Kooxdan ayaa ka soo laabatay dalka Mali oo ay kaga soo qayb galeen xaflad ay Muslimiintu ku damaashaadayeen markii ay ka dhamaadeen biyo ay siteen, waxayna ku xayirmeen in ka badan 80 km dhanka galbeed ee magaalada Assamaka oo ah meel xudduud u ah oo u dhaxaysa Niger iyo Algeria.
“Musaafuriinta waxay isku arkeen inay ku xayiran yihiin wadnaha jawi colaadeed halkaas oo heerkulka aadka u daran iyo la’aanta sahayda ay ka dhigayso badbaadada mid aad u adag,” ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay guddoomiyaha Agadez.
Kaliya labo ayaa ka badbaaday, iyaga oo u socdaalay saxaraha ilaa Assamaka, halkaas oo ay ku wargaliyeen maamulka.
Gaariga xamuulka ah ayaa ka soo ambabaxay magaalada Telhandek ee dalka Maali balse waxa uu ka weecday waddadii loogu tala galay, sida uu hadalka u dhigay guddoomiyaha.
Dhowr maalmood, darawalka iyo rakaabku waxay sameeyeen isku dayo isdaba joog ah oo lagu hagaajinayo gaariga, laakiin dadaalkooda ayaa ugu dambeyntii ku guuldarreystay.
“Diyaar la’aan iyo dayactir la’aan baabuurka ah inkastoo ay dadaal badan sameeyeen darawalkii, tababarihiisii iyo dadkii rakaabka ahaa, dadka safarka ahaa waxay isku arkeen inay ku go’doonsan yihiin xuddunta jawi colaadeed,” ayaa lagu daray war-saxaafadeedka.
“Tobaneeyo maydad ah oo aan naf lahayn ayaa laga helay gaadhiga hoostiisa iyo agagaarkiisa,” ayay sidoo kale la raaciyay.