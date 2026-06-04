Uk oo war ka soo saartay isku dhacyada Muqdisho

News DeskJune 4, 2026
Less than a minute

Safaaradda Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa War qoraal ah oo ay dhawaan soo saartay waxay walaac kaga muujisay isku dhacyada ka dhacay magaalada Muqdisho.

“UK waxay si weyn uga walaacsan tahay wararka sheegaya rabshadihii ka dhacay Muqdisho xalay,” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safaaradda UK.

Dowladda UK ayaa ugu baaqday dhinacyada in ay is-xakameeyaan ayna qeyb ka noqdaan wadaxaajoodyada.

“Rabshaduhu waa wax aan la aqbali karin, waxaana ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay muujiyaan is-xakameyn, kana qayb qaataan wada-hadal loo dhan yahay oo wax dhisaya si xiisadaha loogu xalliyo si nabad ah”. ayaa intaa lagu daray.

News DeskJune 4, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS : Somaliland oo Badhtanka ugu jirtay Loolanka Itoobiya Iyo Masar + Sabaabta…

June 4, 2026

“Maraykanka Waa in lala Gorgortamo Si aanu Danihiisa Bilaash ugu Helin” Siyaasi Cabdiraxmaaan Cadami

June 4, 2026

Farriin qoraal ah oo ka timid Mojtaba Khamenei sanadguuradii geeridii Ruhollah Khomeini

June 4, 2026

Raysal wasaaraha UK oo eedeyn u jeediyay Elon Musk

June 4, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker