Raysal wasaaraha UK oo eedeyn u jeediyay Elon Musk

News DeskJune 4, 2026
1 minute read

Ra’iisul Wasaare Sir Keir Starmer ayaa ku eedeeyay maalqabeenka tiknoolajiyadda Elon Musk inuu “isku dayayo inuu huriyo kala qaybsanaan” ku saabsan arrinta la xiriirta dilkii Henry Nowak.

Dibadbaxyo rabshado wata ayaa ka dhacay Southampton kadib markii la sii daayay muuqaalka kamaradaha ay booliisku xirtaan, kaas oo muujinaya booliis gacanta ka xiraya Nowak, oo 18 jir ahaa, xilli uu dhaawac halis ah u dhimanayay. Dilkiisa waxaa geystay Vickrum Digwa, kaas oo sheegay inuu isagu ahaa dhibbane loo geystay weerar cunsuriyadeed.

Muuqaalka daqiiqadihii ugu dambeeyay ee nolosha Nowak ayaa dhaliyay falcelin siyaasadeed oo ballaaran. Musk, oo leh madasha X, ayaa ku dhaliilay bartaas sida ay booliisku ula dhaqmeen wiilka dhalinyarada ah bishii Diseembar ee la soo dhaafay.

Hoggaamiyaha xisbiga Conservative, Kemi Badenoch, ayaa sidoo kale ku baaqday in la is dejiyo, kadib markii ay la kulantay qoyska Nowak subaxnimadii Khamiista. Sidoo kale, Sir Keir ayaa la filayaa inuu galabta kula kulmo qoyskaas xarunta Downing Street.

News DeskJune 4, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CULUS : Somaliland oo Badhtanka ugu jirtay Loolanka Itoobiya Iyo Masar + Sabaabta…

June 4, 2026

Uk oo war ka soo saartay isku dhacyada Muqdisho

June 4, 2026

“Maraykanka Waa in lala Gorgortamo Si aanu Danihiisa Bilaash ugu Helin” Siyaasi Cabdiraxmaaan Cadami

June 4, 2026

Farriin qoraal ah oo ka timid Mojtaba Khamenei sanadguuradii geeridii Ruhollah Khomeini

June 4, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker