Maraykanka oo ka digay cawaaqibka ka dhalan kara colaadda Muqdisho

News DeskJune 4, 2026
1 minute read

Dowladda Mareykanka ayaa ka digtay in tallaabooyinka la qaado saacadaha iyo maalmaha soo socda ay saameyn weyn ku yeelan karaan amniga, midnimada iyo mustaqbalka Soomaaliya, iyadoo ay sii xoogeysanayaan xiisadaha iyo dagaallada ka socda caasimadda Muqdisho.

Qoraal ay soo saartay Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in rabshadaha ka socda Muqdisho ay yihiin kuwo halis ku ah xasilloonida dalka, isla markaana loo baahan yahay in dhinacyada siyaasadda ay mudnaanta siiyaan xal nabadeed.

“Rabshadaha ka socda Muqdisho waa kuwo aan laga fiirsan. Hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed ee dhammaan dhinacyadu waxay mas’uuliyad ka saaran tahay ilaalinta xasilloonida iyo in khilaafaadka lagu xalliyo hab nabadeed,” ayaa lagu yiri bayaanka.

Safaaraddu waxay intaas ku dartay in go’aannada la qaato saacadaha iyo maalmaha soo socda ay yeelan karaan cawaaqib muddo dheer saameeya amniga, wadajirka iyo jihada mustaqbalka ee Soomaaliya.

Digniinta Mareykanka ayaa ku soo beegmaysa xilli ay Muqdisho ka socdaan iska horimaadyo iyo xiisado siyaasadeed oo sii kordhaya, kuwaas oo walaac ka abuuray xaaladda amni iyo xasillooni ee caasimadda.

News DeskJune 4, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CULUS : Somaliland oo Badhtanka ugu jirtay Loolanka Itoobiya Iyo Masar + Sabaabta…

June 4, 2026

Uk oo war ka soo saartay isku dhacyada Muqdisho

June 4, 2026

“Maraykanka Waa in lala Gorgortamo Si aanu Danihiisa Bilaash ugu Helin” Siyaasi Cabdiraxmaaan Cadami

June 4, 2026

Farriin qoraal ah oo ka timid Mojtaba Khamenei sanadguuradii geeridii Ruhollah Khomeini

June 4, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker