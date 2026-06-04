Farriin qoraal ah oo ka timid Mojtaba Khamenei sanadguuradii geeridii Ruhollah Khomeini
Ka duwan 36-kii sano ee la soo dhaafay, markii Hoggaamiyaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran, Cali Khamenei, uu khudbad ka jeedin jiray xuska sanad-guurada geeridii aasaasihii Jamhuuriyadda Islaamiga ah, sanadkan waxaa keliya la akhriyay qoraal ka yimid Mojtaba Khamenei, waxaana akhriyey Mohammad Javad Haj Ali Akbari, oo ah imaamka ku-meelgaarka ah ee salaadda Jimcaha ee Tehran.
Farriinta ayaa lagu sheegay: “Cadowgu wuxuu guuldarro kala kulmay wiilashiinna geesiyaasha ah ee ciidamada qalabka sida, gaar ahaan markii uu la kulmay dharbaaxo go’aan leh, ha ahaato dagaal milatari ama furumaha iyo waddooyinka, taas oo uu ku dareemayo ceeb iyo hoos u dhac qoto dheer oo macno leh.”
Farriinta ayaa intaa ku dartay “cadowgu wuxuu diiradda saaray dagaal isku dhafan oo uu ku beegsaday laba arrimood: mid waa adkaysiga shacabka, midka kalena waa inuu khalad geliyo nidaamka fikirka iyo xisaabinta ee masuuliyiinta dalka.”
Mojtaba Khamenei ayaa sidoo kale laga soo xigtay in “cadowga” uu isticmaalo qalabkiisa ugu weyn oo ah “shaki iyo kala fogeyn,” wuxuuna Hoggaamiyuhu ugu baaqay dadka inay “fashiliyaan qorshaha cadowga iyagoo adkaysi muujinaya isla markaana ilaalinaya midnimo, isku xirnaan iyo kalsooni wadaag.”
Wuxuu intaas ku daray in “doorka masuuliyiinta ee arrimahan uu aad muhiim u yahay,tallaabo kasta oo keenta niyad-jab ama rajo-xumo shacabka dhexdiisa ah waxaa loo arkaa inay caawinayso cadowga dalka iyo dadka.”
Mojtaba Khamenei, oo ah wiilka Hoggaamiyahii Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran, ayaan si toos ah uga soo muuqan fagaarayaasha dadweynaha tan iyo weerarradii Maraykanka iyo Israa’iil, waxaana kaliya la akhriyaa farriimo qoraal ah oo lagu sheegay inay isaga ka yimaadeen.