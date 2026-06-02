Waxa ka soo baxay dugsi ay arday badani ku dhimatay oo ku yaalla Kenya

News DeskJune 2, 2026
1 minute read

Sagaal eedeysane oo lagu tuhmayo dabkii ka kacay Dugsiga Gabdhaha ee Utumi oo ay ku dhinteen 16 arday, ayaa ku sii jiri doona xabsiga iyagoo sugaya go’aanka laga gaadhi doono maalinta Arbacada ah oo ku beegan 3-da Juun, sida ay werisay warbaahinta Citizen.

Markii ay hor yimaadeen Garsooraha Sare ee Naivasha, Abdulqadir Ramathan, xeer-ilaalintu waxay codsatay in 30 maalmood lagu kordhiyo muddada xabsiga ee eedeysanayaasha si loo soo gaba-gabeeyo baadhitaanka.

Inkastoo codsigan ay taageereen qareennadii u doodayay dhibbanayaasha, haddana waxaa ka horyimid qareennada u doodayay eedeysanayaasha.

Qareenada difaaca ayaa ku dooday in sababaha loo sii hayaa eedeysanayaasha aanay ahayn kuwo ku filan ama lagu qanci karo.

Go’aanka maxkamadda ee ku saabsan codsigan ayaa la filayaa in la soo saaro maalinta Arbacada ah ee 3-da Juun.

News DeskJune 2, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Baxrayn oo muwaadiniinteeda ka mamnuucday in u safraan Iiraan

June 2, 2026

Maraykanka oo xaqiijiyay in Mojtaba Khamenei uu nool yahay

June 2, 2026

XOG CULUS : Somaliland Oo Noqonaysa Waddanka ugu Saamaynta iyo Awoodda Badan Gobolka Geeska Afrika

June 2, 2026

Ruto oo raalli-gelin ka bixiyay takooridii taariikhiga ahayd ee lagu sameeyay Soomaalida Waqooyi Bari Kenya

June 2, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker