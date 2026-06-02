Mareykanka oo raadinaya la-taliyeyaal ku takhasusay siyaasadda iyo qabaa’ilada Soomaalida
Taliska howlgalka gaarka ah ee Mareykanka ee Soomaaliya ayaa bilaabay inay raadiyaan khubaro la-talin ka bixiya siyaasadda, dhaqanka iyo qaab-dhismeedka qabaa’ilka Soomaaliya, sida lagu sheegay ogeysiis cusub oo dowladda Mareykanka soo saartay.
Qandaraaska, oo la shaaciyay dabayaaqadii May, ayaa lagu dalbanayaa saddex la-taliye oo ka shaqeeya fahamka arrimaha siyaasadda iyo bulshada Soomaaliya, kuwaas oo sidoo kale ka qeyb qaadan doona xiriirka dowladda iyo beelaha kala duwan, isla markaana bixin doona adeegyo turjumaad.
Howlgalka Ciidamada Gaarka ah ee Mareykanka ee Soomaaliya (JSOTF-SOM) ayaa sheegay in la-taliyeyaashan ay muhiim u yihiin sidii ciidamada Mareykanka ay si wanaagsan ugu fahmi lahaayeen dhaqanka deegaanka, taariikhda, nidaamyada bulshada, xaaladaha siyaasadeed iyo xiriirrada qabaa’ilka ee saameeya qorsheynta iyo fulinta howlaha amni.
Tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa xilli Mareykanku si weyn u dhimay joogitaankiisa milatari ee Afrika sanadihii la soo dhaafay. Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika (AFRICOM), Dagvin Anderson, ayaa dhawaan u sheegay Kongareeska in dhimista ciidamada iyo ilaha sirdoonku ay abuureen waxa uu ku tilmaamay “god mugdi ah oo dhanka xogta sirdoonka ah”.
Anderson ayaa ka digay in kooxaha xagjirka ah sida Islamic State ay weli daneynayaan inay weerarro ka geystaan danaha Mareykanka, isagoo xusay in hoos u dhaca joogitaanka ciidamada uu saameeyay awoodda ururinta xogta amniga ee gobolka.
La-taliyeyaasha cusub ayaa inta badan ka howl geli doona Mogadishu, balse waxaa sidoo kale laga filayaa inay u safraan meelo kala duwan oo ku yaalla Soomaaliya, Djibouti iyo Kenya.
Ogeysiiska ayaa lagu sheegay in shaqaalahan looga baahan doono oggolaansho amni oo heer sare ah (Top Secret) iyo inay ka shaqeyn karaan deegaano khatar amni leh, iyadoo shaqadu la filayo inay bilaabato bisha Sebtembar.