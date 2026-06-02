Maraykanka oo xaqiijiyay in Mojtaba Khamenei uu nool yahay

News DeskJune 2, 2026
Less than a minute

Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mojtaba Khamenei oo ah hoggaamiyaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan uu nool yahay isla markaana uu aad u firfircoon yahay muddooyinkan.

“Waxaan u malaynayaa in ay jiraan calaamado muujinaya in uu door sii kordhaya ciyaarayo,” ayuu Marco Rubio u sheegay Guddiga Xiriirka Dibadda ee Senate-ka Mareykanka.

Mojtaba Khamenei ayaan lagu arkin meel fagaare ah tan iyo 20-kii March, xilligaas oo uu ku dhaawacmay mowjaddii ugu horreysay ee weerarradii ay wadajirka u fuliyeen Mareykanka iyo Israa’iil.

News DeskJune 2, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Baxrayn oo muwaadiniinteeda ka mamnuucday in u safraan Iiraan

June 2, 2026

Waxa ka soo baxay dugsi ay arday badani ku dhimatay oo ku yaalla Kenya

June 2, 2026

XOG CULUS : Somaliland Oo Noqonaysa Waddanka ugu Saamaynta iyo Awoodda Badan Gobolka Geeska Afrika

June 2, 2026

Ruto oo raalli-gelin ka bixiyay takooridii taariikhiga ahayd ee lagu sameeyay Soomaalida Waqooyi Bari Kenya

June 2, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker