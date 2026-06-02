Baxrayn oo muwaadiniinteeda ka mamnuucday in u safraan Iiraan
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Baxrayn ayaa muwaadiniinteeda ka mamnuucday in ay u safraan Iiraan iyo Ciraaq ilaa amar dambe, sababo la xidhiidha xiisadaha amniga.
Kaddib markii uu dagaalku billowday, Baxrayn waxay ka codsatay muwaadiniinteeda in ay si degdeg ah uga baxaan Iiraan. Intii uu dagaalku socday, Iiraan waxay beegsatay saldhigga ciidanka badda ee Mareykanka ee ku yaalla Baxrayn, iyadoo u adeegsatay weerarrada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo.
Tan iyo billowgii dagaalka, Baxrayn waxay xidhay boqolaal qof, waxayna maxkamad saartay toban kale oo loo haysto in ay taageereen, la shaqeeyeen, u basaaseen ama xidhiidh la lahaayeen Iiraan iyo Ciidanka Ilaalada Kacaanka. Qaar ka mid ah dadkaas ayaa lagu xukumay xabsi daaim, halka tiro kale laga la noqday dhalashadooda.
Afhayeen u hadlay dawladda Baxrayn ayaa u sheegay BBC-da in dadkan loo xidhay si looga hortago cawaaqibka ka dhalan kara “gardarrada muuqata ee Iiraan” iyo si loo ilaaliyo amniga iyo xasilloonida.