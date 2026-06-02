Baxrayn oo muwaadiniinteeda ka mamnuucday in u safraan Iiraan

News DeskJune 2, 2026
1 minute read

Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Baxrayn ayaa muwaadiniinteeda ka mamnuucday in ay u safraan Iiraan iyo Ciraaq ilaa amar dambe, sababo la xidhiidha xiisadaha amniga.

Kaddib markii uu dagaalku billowday, Baxrayn waxay ka codsatay muwaadiniinteeda in ay si degdeg ah uga baxaan Iiraan. Intii uu dagaalku socday, Iiraan waxay beegsatay saldhigga ciidanka badda ee Mareykanka ee ku yaalla Baxrayn, iyadoo u adeegsatay weerarrada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo.

Tan iyo billowgii dagaalka, Baxrayn waxay xidhay boqolaal qof, waxayna maxkamad saartay toban kale oo loo haysto in ay taageereen, la shaqeeyeen, u basaaseen ama xidhiidh la lahaayeen Iiraan iyo Ciidanka Ilaalada Kacaanka. Qaar ka mid ah dadkaas ayaa lagu xukumay xabsi daaim, halka tiro kale laga la noqday dhalashadooda.

Afhayeen u hadlay dawladda Baxrayn ayaa u sheegay BBC-da in dadkan loo xidhay si looga hortago cawaaqibka ka dhalan kara “gardarrada muuqata ee Iiraan” iyo si loo ilaaliyo amniga iyo xasilloonida.

News DeskJune 2, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Waxa ka soo baxay dugsi ay arday badani ku dhimatay oo ku yaalla Kenya

June 2, 2026

Maraykanka oo xaqiijiyay in Mojtaba Khamenei uu nool yahay

June 2, 2026

XOG CULUS : Somaliland Oo Noqonaysa Waddanka ugu Saamaynta iyo Awoodda Badan Gobolka Geeska Afrika

June 2, 2026

Ruto oo raalli-gelin ka bixiyay takooridii taariikhiga ahayd ee lagu sameeyay Soomaalida Waqooyi Bari Kenya

June 2, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker