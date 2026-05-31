Japan iyo Shiinaha oo edeymo kulul isku jeediyay

News DeskMay 31, 2026
Japan ayaa diiday eedeymaha Shiinaha ee ‘ciidamaynta cusub’, waxayna walaac ka muujisay is ballaarinta militariga Shiinaha.

Wasiirka gaashaandhigga Japan Shinjiro Koizumi ayaa diiday eedeynta Beijing ee ah in Japan ay u jiheysan tahay “Milatari cusub”.

Waxa uu taa beddelkeeda ku andacoodey in ballaarinta militariga Shiinaha iyo daah-furnaan la’aanta ay sabab u tahay walaaca beesha caalamka.

Isagoo ka hadlayay maalintii ugu dambeysay ee shir-madaxeedka difaaca ee Singapore, Koizumi wuxuu sheegay in Shiinaha iyo “hubka weyn ee kaydka buux dhaafiyay” ay runtii walaac weyn ka muujiyeen beesha caalamka.

Hadalkiisa ayaa loo arkaa jawaabta ugu adag ee Japan ay weli ka bixineyso dhaleeceynta joogtada ah ee Shiinaha, taasoo si isdaba joog ah u soo bandhigtay diidmo ku aaddan awoodda difaaca ee sii kordheysa ee Japan ee Ra’iisul Wasaare Sanai Takaichi.

Xiriirka Japan iyo Shiinaha ayaa taariikh ahaan ahaa mid kacsan, sababta ugu weyn ayaana ah duulaankii Japan ku qaaday Shiinaha dagaalkii labaad ee adduunka.

Maalin ka hor shirka Singapore, afhayeenka Wasaaradda Difaaca Shiinaha Jiang Bin ayaa ka digay “isbeddelka khatarta ah ee dib-u-habaynta Japan waa mid soo dedejinaysa” wuxuuna ku booriyay beesha caalamka inay qaadaan “tallaabooyin wadajir ah oo looga hortagayo militariga cusub ee Japan.”

News DeskMay 31, 2026
