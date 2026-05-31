Israa’iil ayaa ku dhawaaqday inay qabsatay qalcadda taariikhiga ah ee koonfurta Lubnaan
Wasiirka difaaca Israa’iil ayaa sheegay in la qabsaday qalcadda taariikhiga ah ee istiraatiijiga ah ee Shaqif (Beaufort) ee koonfurta Lubnaan.
Israa’iil Katz ayaa sidoo kale sheegtay in howlgallada dhulka ah ee ciidamada Israa’iil ay ka wadaan koonfurta Lubnaan ee ka dhanka ah Xisbullah ay sii ballaarinayaan.
Waxa uu ku qoray kanaalka Telegram-kiisa: “Afartan iyo afar sannadood ka dib dagaalkii geesinimada lahaa ee Beaufort iyo maalintii la xusayay askartii lagu dilay dagaalkii koowaad ee Lubnaan (1982), ciidammadeennu waxay mar kale ku soo noqdeen qalcaddaas oo ay halkaas ka taageen calanka Israa’iil.
Waxa uu intaasi ku daray: “Iyadoo Ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benyamin Netenyahu uu amar ku bixiyay, waxay ballaariyeen howlgallada ay ka wadaan Lubnaan, waxayna ka gudbeen webiga Litani, waxayna qabsadeen Beaufort, oo ah mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee istaraatiijiyadeed ee lagu difaacayo deegaannada gobolka Galiil iyo xaqiijinta ammaanka ciidamadeenna.
Sawirro ay wakaaladda wararka ee AFP soo saartay subaxnimadii Axadda ayaa muujinaya calanka ciidammada Israa’iil oo ka babanaya qalcadda, balse waxaa la maqlayaa rasaas iyo qiiq aad u xooggan oo laga arkayay deegaannada ku xeeran.
Qasrigani waxa uu leeyahay aragti ballaaran oo ku saabsan koonfurta Lubnaan waxaana loo arkaa mid aad muhiim u ah ciidan ahaan.