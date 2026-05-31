Ilhan Omar oo ku dhawaaqday inay markale u tartamayso Kongareeska Maraykanka
Xildhibaan Ilhan Omar ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay u tartamayso dib-u-doorashada kursigeeda Kongareeska Maraykanka, iyadoo sheegtay inay sii wadi doonto matalaadda shacabka Degmada 5-aad ee gobolka Minnesota.
Ilhan Omar ayaa qoraal ay ku baahisay barteeds X ku sheegtay inay gudbisay codsigeeda musharraxnimo, hase yeeshee waxay xirtay qaybta faallooyinka, arrintaas oo soo jiidatay dareenka dadka isticmaala baraha bulshada.
Qoraalka ayay ku sheegtay inay ku faraxsan tahay sii wadista matalaadda shacabka degmadaas. Tallaabadan ayaa soo afjartay mala-awaalkii la xiriiray inay u tartamayso kursigeeda, iyadoo dooratay inay diiradda saarto difaacashada kursigeeda Congress-ka.
Iyadoo doorashooyinka 2026 ay soo dhowaanayaan, Ilhan Omar ayaa weli ka mid ah siyaasiyiinta ugu magaca dheer ee laga daawan doono siyaasadda Minnesota. Ololaheeda doorashada ayaa la filayaa inuu helo dareen weyn oo heer qaran ah, maaddaama ay ka tirsan tahay xubnaha ugu caansan ee xisbiga Dimuqraadiga ee Congress-ka.
Ku dhawaaqista dib-u-doorashadeeda ayaa kusoo beegmaysa iyadoo wali la hadal hayo fadeexadda musuqmaasuqa ee Feeding Our Future, oo ay ku lug leeyihiin Soomaali badan oo ku nool Minnesota, taasoo lagu tilmaamay mid ka mid ah kiisaskii ugu waaweynaa ee musuqmaasuq ee dhacay xilligii COVID-19.
Toddobaadkii hore, Aimee Bock oo ahayd aasaasaha ururkaas ayaa lagu xukumay ku dhowaad 42 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay dambiyo la xiriira khiyaano iyo lunsasho lacageed.
Ilaa hadda, wax dacwad ah laguma soo oogin Ilhan Omar, mana jirto eedeyn rasmi ah oo ay saraakiisha federaalku kusoo oogeen oo ku saabsan inay ku lug lahayd qorshaha Feeding Our Future.
Ilhan Omar ayaa hore u beenisay dhammaan eedeymaha loo jeediyay.