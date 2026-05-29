Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iran: Aamusnaanta hay’adaha caalamiga ah waxay sii dhiirrigelinaysaa Israa’iil.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iran, Esmail Baghai, ayaa cambaareeyay kordhinta weerarrada ay Israa’iil ku qaaday meelo kala duwan oo ka tirsan Lubnaan, oo ay ku jirto caasimadda dalka ee Beirut.
Mr. Baghai ayaa sheegay in “aamusnaanta iyo inaysan dan ka lahayn hay’adaha caalamiga ah” ay sabab u noqon doonto in Israa’iil ay “sii kordhiso gardarradeeda.”
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iran ayaa sidoo kale ku tilmaamay Maraykanka “mid gacan saar iyo lammaane kula ah dhammaan dambiyada Israa’iil” ee ka socda Lubnaan, dhulka Falastiiniyiinta, iyo guud ahaan gobolka.
Tobannaan qof ayaa lagu dilay Lubnaan iyadoo weerarrada milatari ee Israa’iil ay sii xoogeysteen maalmahan dambe.
Israa’iil ayaa sheegtay in bartilmaameedka weerarradan uu yahay ururka Hezbollah ee Lubnaan.
Ciidanka Israa’iil ayaa sidoo kale dadka deggan ku dhowaad siddeed meelood meel dhulka Lubnaan ka codsaday inay ka baxaan guryahooda una guuraan dhanka waqooyi.