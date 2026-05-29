Iskuulkii dabku ka kacay ee Kenya oo ardaydiisii qaar la xiray

News DeskMay 29, 2026
Waaxda Dembi-baarista ee Kenya ayaa bilowday baaritaan faahfaahsan oo ku saabsan musiibadii dabka ee ka dhacday Dugsiga Sare ee Gabdhaha Utumishi ee degmada Gilgil, gobolka Nakuru.

Koox baaritaan oo isku dhafan ayaa la sameeyay si ay u baaraan dhacdada dabka ka kacay hoyga ardayda, iyo sidoo kale in la sameeyo baaritaanno hidde-side (DNA) ah si loo aqoonsado meydadka 16 arday oo ku geeriyooday musiibada.

Booliska ayaa wareystay arday, macallimiin iyo shaqaalaha dugsiga, sidoo kalena baaray kamaradaha CCTV-ga.

Sideed arday ayaa loo qabtay tuhmaneyaal ku lug leh dhacdada, waxaana hadda lagu hayaa xabsiga saldhigga booliiska.

