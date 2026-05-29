Iiraan oo cambaaraysay weerarada Israa’iil

News DeskMay 29, 2026
1 minute read

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iiraan Esmail Baghai ayaa cambaareeyay weerarada Israa’iil ay ku qaaday dhowr aag oo ku yaala Lubnaan, oo ay ku jirto Beirut, caasimada dalkaasi.

Baghaei ayaa sheegay in ‘’aamuska iyo danayn la’aanta dowladaha caalamka’’ ay ku sababi doonto Israa’iil inay ‘’sii kordhiso’’

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa sidoo kale ku qeexay Maraykanka ‘’mid caawinaya oo bahwadaag kala dambiyada ay Israa’iil ka gaysanayso, Lubnaan, dhulka Falastiiniyiinta iyo guud ahaan gobolka.

Dad aad u badan ayaa lagu dilay gudaha Lubnaan iyada oo milatariga Israa’iil weerarada ay qaadayaan ay kordhiyeen maalmihii u dambeeyay.

Israa’iil ayaa sheegtay in bartilmaameedka weeraradan uu yahay Xizbullaahiga Lubnaan.

Ciidamada Israa’iil ayaa sidoo kale weydiistay dadka deegaanka in sideedii meelood meel oo Lubnaan ah ay isaga tagaan guryahooda iyaga oo u jihaysanaya Waqooyiga.

News DeskMay 29, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG SIR AH : Somaliland oo Gantaallada Maraykanka Lagu Rakibay, Argagax Iyo Cabsida Xasan Sheekh.

May 29, 2026

Dowladda Maraykanka oo xirtay labo haween Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay lunsasho dhaqaale.

May 29, 2026

Benjamin Netanyahu oo ciidamada Israa’iil amray in ay la wareegaan gacanta ku haynta Gaza 70%

May 29, 2026

Madaxa Midowga Yurub “Dagaalka gardarrada ah ee Ruushka wuxuu ka gudbay xariiq kale oo halis ah”.

May 29, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker