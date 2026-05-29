Benjamin Netanyahu oo ciidamada Israa’iil amray in ay la wareegaan gacanta ku haynta Gaza 70%

News DeskMay 29, 2026
Less than a minute

Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu faray Ciidamada Difaaca Israa’iil inay kordhiyaan xakamaynta Gaza ilaa 70%.

Isagoo ka hadlayay shir Khamiistii dhacay, wuxuu yiri: “Hadda waxaan u cadaadinaynaa Xamaas, inaan maamulno oo ay gacanteenna ku jirto 60% dhulka Gaza, waad ogtahay sida ay u weyntahay, markii hore waxaan gacanteenna ku jiray 50%, waxaa soo gaarnay oo isku ballaarinay illaa 60%, hadda amarkaygu waa inaan kordhino” ayuu yiri Netanyahu.

Hadallka Benjamin ayaa imaanaya iyada oo Israa’iil ay weli Gaza ka waddo duqeymaha xilli uu jiro heshiiska xabbad joojinta ee hore loo gaaray.

Ugu yaraan 738 falastiiniyiin ah ayaa ku dhintay duqeymaha Israa’iil tan markii la gaaray heshiiska, sida ay sheegeyso wasaaradda caafimaadk Xamaas.

News DeskMay 29, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG SIR AH : Somaliland oo Gantaallada Maraykanka Lagu Rakibay, Argagax Iyo Cabsida Xasan Sheekh.

May 29, 2026

Dowladda Maraykanka oo xirtay labo haween Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay lunsasho dhaqaale.

May 29, 2026

Madaxa Midowga Yurub “Dagaalka gardarrada ah ee Ruushka wuxuu ka gudbay xariiq kale oo halis ah”.

May 29, 2026

Rutte- “Dhaqanka taxaddar la’aanta ah ee Ruushka waa khatar halis nagu wada ah”

May 29, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker