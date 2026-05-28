Israa’iil oo amarro cusub oo digniino ah kusoo rogtay koonfurta Lubnaan
Milatariga Israel ayaa soo saaray amarro daadgureyn ah oo ku saabsan qaybo ballaaran oo ka mid ah koonfurta Lubnaan, iyaga oo ku dhawaaqay in goobahaasi yihiin “aagag dagaal” ka hor weerarro cusub oo ka dhan ah Xisbullaah.
Ciidamada Difaaca Israa’iil (IDF) ayaa ku boorriyay dadka deegaanka inay u guuraan waqooyiga webiga Zahrani, oo qiyaastii 40km (25 mayl) u jira xadka. IDF ayaa sheegtay inay ku dhaqaaqi doonto “hawl-gallo ballaaran oo dhan ah kooxda Xisbullaah.
Tani waa amarkii daadgureynta ee ugu weynaa tan iyo markii xabbad-joojintu dhaqan gashay 17-kii Abriil, wuxuuna saameenayaa 14% dhulka Lubnaan.
Horaantii Arbacadii, Israea’iil waxay weerarro ka fulisay magaalada koonfureed ee Tyre, Xisbullaah oo Israa’iil ku eedeysay inay jebisay xabbad-joojinta, ayaa sheegtay in dagaalyahannadeedu ay isku dhaceen ciidamada Israel.
Weerarradii Arbacada ayaa yimid kadib markii Ra’iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu ku dhawaaqay ballaarinta howlgalka dhulka kadib weerarro diyaarado aan duuliye lahayn (drone) oo ay Hezbollah ku qaaday ciidamada haysta qaybo ka mid ah koonfurta Lubnaan iyo sidoo kale shacabka ku nool waqooyiga Israa’iil