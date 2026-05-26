Trump oo shir aan caadi ahayn ku qabanaya Camp David
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu soo waramayaa in Arbacada uu shir aan caadi ahayn kula yeesho golaha wasiirada, Camp David.
Fox News ayaa xaqiijisay in dhamaan xubnaha golaha wasiirada oo uu ku jiro agaasimaha sirdoonka qaranka Tulsi Gabbard ee xilka ka degaya ay ka soo qayb gali doonaan kulanka.
Kulanka ayaa imaanaya iyadoo maamulka Mareykanka uu ka fiirsanayo tallaabooyinka xiga ee wada xaajoodyada muhiimka ah ee lagu doonayo in heshiis ballaaran lala gaaro Iran.
Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaysa in wadahadalladan ay ku socdaan shuruudo xabbad-joojin ah oo jilicsan.