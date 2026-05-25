UK ayaa diwaangelisay in maanta ay tahay maalintii ugu kululeyd taariikhda

News DeskMay 25, 2026
Less than a minute

Mowjadaha kuleylka ee ka soo billowday horaantii toddobaadkii hore koonfur-galbeed Europe ayaa soo gaaray UK.

Ma ahan oo keliya UK meelaha aadka u kulul. Maalmihii la soo dhaafay waxaa la diwaan geliyay in kuleylka uu gaaray heerkii ugu sareeyayee bisha May guud ahaan qaaradda Yurub.

Dalka Spain, heerkul gaaraya 38°C ayaa la diiwaangeliyay Axaddii. Guud ahaan France iyo Germany heerkulka wuxuu gaarayo ilaa 30 darajo.

Saacadihii la soo dhaafy kuleylka London wuxuu gaaray ilaa 33.5 darajo. Maanta ayaa noqotay maalintii ugu kululeyd bisha May. Kuleylka ayaa sii kordhaya saacadaha soo socda UK.

