80 maalmood kadib kalfadhiga Baarlamaanka Iiran oo si toos ah u furmay

News DeskMay 25, 2026
Warbaahinta Iiraan ayaa qoreysa in maanta oo Isniin ah uu dib u furmay kulankii baarlamaanka Iiraan xarunta dhexe ee barlamaanka dalkaas, kaas oo intii uu socday dagaalka ay ku kulmayeen hab fogaan arag ah ama online ah.

Warbaahinta ayaa sidoo kale, sheegtay in inta uu kulankaan socday la qabtay doorashada guddoonka baarlamaanka, iyada oo Maxamed Bagher Ghalibaf mar kale loogu doortay guddoomiyaha baarlamaanka muddo hal sano ah oo kale.”

