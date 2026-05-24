Trump oo sheegay in heshiiskii uu dagaalka Iran ku dhamaanlahaa inta badan laga dooday
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in heshiiska Iran si weyn looga wada xaajooday, faah faahintana dhawaan la shaacin doono.
Qoraal uu soo dhigay boggiisa Truth Sabtidii, Trump wuxuu sheegay in heshiiska uu ku jiro dib u furista marin biyoodka Hormuz.
Saaka, wakaaladda wararka ee Iran ee Tasnim ayaa sheegtay in marin-biyoodku uu dib ugu laaban doono heerarkii dagaalka ka hor 30 maalmood gudahood, waxayna intaas ku dartay in heshiis suurtagal ah uu keeni doono joojinta weerarrada dhinac walba ah.
Waxaan dhawaan filaynaa inaan maqalno Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ka dib kulankii uu wasiirka arrimaha dibadda India uu kula yeeshay New Delhi.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran, Esmail Baghaei, ayaa shalay u sheegay taleefishinka qaranka in mawqifyada Maraykanka iyo Iran ay isa soo tarayeen todobaadkii u dambeeyay.
Laakiin waxa uu ka digay in taasi aysan macnaheedu ahayn in heshiisyo laga gaari doono arrimaha muhiimka ah, wuxuuna ku eedeeyay Mareykanka “hadallo is burinaya”.