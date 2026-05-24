Trump oo sheegay in heshiiskii uu dagaalka Iran ku dhamaanlahaa inta badan laga dooday

News DeskMay 24, 2026
1 minute read

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in heshiiska Iran si weyn looga wada xaajooday, faah faahintana dhawaan la shaacin doono.

Qoraal uu soo dhigay boggiisa Truth Sabtidii, Trump wuxuu sheegay in heshiiska uu ku jiro dib u furista marin biyoodka Hormuz.

Saaka, wakaaladda wararka ee Iran ee Tasnim ayaa sheegtay in marin-biyoodku uu dib ugu laaban doono heerarkii dagaalka ka hor 30 maalmood gudahood, waxayna intaas ku dartay in heshiis suurtagal ah uu keeni doono joojinta weerarrada dhinac walba ah.

Waxaan dhawaan filaynaa inaan maqalno Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ka dib kulankii uu wasiirka arrimaha dibadda India uu kula yeeshay New Delhi.

Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran, Esmail Baghaei, ayaa shalay u sheegay taleefishinka qaranka in mawqifyada Maraykanka iyo Iran ay isa soo tarayeen todobaadkii u dambeeyay.

Laakiin waxa uu ka digay in taasi aysan macnaheedu ahayn in heshiisyo laga gaari doono arrimaha muhiimka ah, wuxuuna ku eedeeyay Mareykanka “hadallo is burinaya”.

News DeskMay 24, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Marinka Hormuza ‘ma noqon doono sidii u ahaa’ dagaalka ka hor

May 24, 2026

Qodabada uu ilaa iyo haatan ka dhawaajiyay Rubio ee ku saabsan heshiiska

May 24, 2026

Ingiriiska oo soo dhaweeyay heshiiska ay wada gaadhayaan Ian iyo Maraykanka

May 24, 2026

Iran oo sheegtay in aysan galin wax heshiis ah oo ku saabsan wareejinta nukleerkeeda

May 24, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker