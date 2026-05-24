Ingiriiska oo soo dhaweeyay heshiiska ay wada gaadhayaan Ian iyo Maraykanka

News DeskMay 24, 2026
1 minute read

Ra’iisul wasaaraha UK Keir Starmer ayaa soo dhaweeyay “horumarka laga gaaray heshiis dhexmaray Mareykanka iyo Iran”, isagoo intaas ku daray inay muhiim tahay in Iran aan marnaba loo ogolaan inay sameysato hub nukliyeer ah.

Isagoo wax ku qoray X subaxnimadii maanta, wax yar ka dib markii Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Mareykanka Marco Rubio uu ka hadlay Hindiya, Starmer wuxuu yiri: “Waxaan u baahanahay inaan aragno heshiis soo afjaraya khilaafka oo dib u furaya marin biyoodka Hormuz, iyada oo shuruud la’aan ah oo aan xaddidnayn xorriyadda socdaalka.”

Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in dowladda UK ay sameyn doonto “wax walba oo aan awoodno” si dadka British-ka ah looga ilaaliyo saameynta dagaalka, isagoo intaa ku daray inuu la shaqeyn doono saaxiibada caalamiga ah si “looga faa’iidaysto xilligan oo loo gaaro heshiis diblomaasiyadeed oo waqti dheer ah”.

News DeskMay 24, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Trump oo sheegay in heshiiskii uu dagaalka Iran ku dhamaanlahaa inta badan laga dooday

May 24, 2026

Marinka Hormuza ‘ma noqon doono sidii u ahaa’ dagaalka ka hor

May 24, 2026

Qodabada uu ilaa iyo haatan ka dhawaajiyay Rubio ee ku saabsan heshiiska

May 24, 2026

Iran oo sheegtay in aysan galin wax heshiis ah oo ku saabsan wareejinta nukleerkeeda

May 24, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker