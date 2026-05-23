Pakistan iyo Iiraan oo ka wada hadlay xakamaynta dagaalka gobolka, dalalka Reer Galbeedka oo Cambaareeyay Israa’iil
Taliyaha guud ee ciidanka Pakistan, Asim Munir, ayaa Jimcihii booqasho ku tegay dalka Iran, halkaas oo uu kulan kula yeeshay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iiraan, Abbas Araghchi. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay dadaallada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu xakameeyo xiisadda gobolka iyo in la soo afjaro dagaalka ay Iiraan ku tilmaantay mid ay kusoo qaadeen Maraykanka iyo Israa’iil.
Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sheegtay in afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda uu sheegay in farqiga u dhexeeya wada-hadallada dhexdhexaadinta ah ee u dhexeeya Tehran iyo Washington uu yahay mid “qoto dheer oo weyn”, taas oo muujinaysa in wali ay adag tahay in xal siyaasadeed laga gaadho khilaafka taagan.
Dhanka kale, ururka Global Sumud Flotilla ayaa sheegay in ugu yaraan 15 qof oo ka tirsan dadka u ololeeya maraakiibta gargaar ee Gaza ay sheegeen inay la kulmeen xadgudubyo galmo, oo ay ku jiraan kufsi, kadib markii ay gacanta u galeen ciidamada Israa’iil xilli ay marayeen biyaha caalamiga ah. Ururku wuxuu ku eedeeyay Israa’iil inay si sharci darro ah u afduubatay dadkaasi.
Sidoo kale, sagaal dal oo ay ku jiraan Australia, Canada, France iyo Germany ayaa soo saaray bayaan wadajir ah oo ay ku dalbanayaan in Israa’iil ay joojiso dhismaha sharci darrada ah ee degsiimooyinka ay ka waddo Daanta Galbeed ee la haysto, isla markaana lala xisaabtamo dadka deggeneyaasha ah ee ku lugta leh weerarrada ka dhanka ah Falastiiniyiinta.
Ciidamada Israa’iil ayaa sidoo kale sii wada duqeymaha ay ka geysanayaan koonfurta Lubnaan, halkaas oo ugu yaraan toban qof lagu dilay Jimcihii, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka Lubnaan. Weerarrada ayaa la sheegay inay beegsadeen xarumo caafimaad iyo shaqaale gurmad degdeg ah.