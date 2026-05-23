addex kiis oo cusub oo Ebola ah oo laga helay Uganda
Uganda ayaa xaqiijisay saddex kiis oo cusub oo Ebola ah, iyadoo mas’uuliyiintu ay kordhiyeen howlaha raadinta dadka laga helay fayraska si loo xakameeyo fiditaanka cudurka.
Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa ku dhawaaqay in Bundibugyo uu ka dillaacay nooc naadir ah oo ah fayraska Ebola oo ah xaalad degdeg ah oo caafimaadka bulshada ah oo walaac caalami ah leh, iyadoo sheegtay in khatarta masiibo qaran ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo ay tahay “mid aad u sareysa”.
Ku dhawaad 750 xaaladood oo looga shakisan yahay cudurka iyo 177 dhimasho ayaa laga diiwaan geliyay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, oo ah xudunta u ah cudurka dillaacay.
Kiisaska cusub ee ka dhacay dalka Uganda ayaa waxaa ka mid ah darawalkii qaaday bukaankii ugu horreeyay ee dalkaasi laga helay iyo shaqaale caafimaad oo xanaaneynayay bukaanka.
Kiiskan saddexaad waa haweenay u dhalatay dalka Congo oo soo gashay Uganda iyada oo calaamadaheedu fudud yihiin, kadibna ka soo safartay Arua, oo u dhow xuduudda, una sii gudubtay Entebbe ka hor inta aanay daryeel u raadsan cisbitaal gaar loo leeyahay oo ku yaalla caasimadda Kampala.