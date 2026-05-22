Puntland oo ku eedeysay madaxweyne Xasan Sheikh inuu sifo sharci darro ah ku jooga mdaxtooyada
Puntland ayaa sheegtay in Soomaaliya ay gashay marxalad siyaasadeed oo halis ah, iyagoo sheegay in muddo xileedkii hay’adaha Federaalka uu dhammaaday, islamarkaana aysan hadda jirin hannaan sharci ah oo lagu sii wadi karo maamulka dowladda Federaalka.
war-saxaafadeed ka soo baxay shir ay Golaha Wasiirrada Puntaland ku yeesheen magaalada Garowe, oo uu guddoomiyay Madaxweyne Deni, ayaa lagu sheegay in muddo xileedkii Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku ekaa 15-ka May 2026, halka muddo xileedkii Baarlamaanka Federaalka uu dhammaaday 14-ka April 2026, iyagoo ku dooday in hay’adahaasi hadda ka baxsan yihiin sharciyaddii dastuuriga ahayd.
Puntland ayaa sidoo kale sheegtay in aysan aqoonsanayn Xasan Sheekh Maxamuud inuu yahay madaxweyne sharci ah, iyagoo ku eedeeyay inuu si sharci darro ah u adeegsanayo awoodda xafiiska madaxtooyada.
Waxay ku baaqday in la qabto shir degdeg ah oo ay isugu yimaadaan dhammaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya si looga heshiiyo hannaan doorasho oo loo dhan yahay.
War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay dib ugu laabatay “marxalad kala-guur ah. Puntland waxay ugu baaqday beesha caalamka iyo hay’adaha caalamiga ahi in ay si toos ah ula shaqeeyaan Puntland ilaa laga helayo hay’ado Federaal ah oo sharciyad buuxda leh.
Puntland ayaa sidoo kale cambaareysay waxa ay ku tilmaantay caburin iyo cagajugleyn lagu hayo siyaasiyiinta mucaaradka iyo shacabka ku nool Muqdisho, iyadoo ugu baaqday shacabka Soomaaliyeed inay ilaashadaan midnimada iyo dowladnimada dalka.